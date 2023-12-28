البرلمان العربي يعقد جلسة "نصرة فلسطين وغزة".. اليوم

تعقد لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم الخميس اجتماعاً خاصاً نصرةً لفلسطين وغزة، بمقر البرلمان العربي وذلك في إطار التحضير للجلسة الخاصة بالبرلمان العربي المقرر انعقادها يوم الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ م بالقاعة الكبرى بالجامعة العربية، تحت عنوان "نصرة فلسطين وغزة"، بحضور عدد من الشخصيات العربية والدولية لبحث مستجدات الحرب على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.

وأكد البرلمان العربي، على دعمه ومساندته ووقوفه التام بجانب الشعب الفلسطيني ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.



وشدد علي استمرار جهوده على كافة المستويات وفي كافة المحافل في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.