شط الملح بطلا لدوري الأحياء الشعبية في محافظة دمياط

اختتمت فاعليات دورى الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية في خماسي كرة القدم بفوز مركز شباب شط الملح التابع لإدارة شباب دمياط، بالمركز الأول.

وأقيمت المباراة النهائية بمقر مركز شباب شط الملح بإدارة شباب دمياط، بحضور عبده الشعراوى وكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير إدارة الرياضة ومسئولو دورى الأندية الصغيرة بإدارة الرياضة، وحصل مركز شباب شط الملح علي كأس الدورى وشيك المركز الأول مقدم من الإدارة المركزية للتنمية الرياضية من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

يهدف النشاط الرياضي لنشر الوعي بالثقافة الرياضية وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، رفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للمشاركين استثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة الرياضية المختارة، إشباع ميول الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية وملء أوقات الفراغ بطريقة ايجابية، توثيق علاقات الصداقة بين مختلف الهيئات بإقامة مسابقات وبطولات رياضية مختلفة، ويأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

كفر سعد البلد بطلا لدورى الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية في تنس الطاولة

كما انتهت أمس فاعليات دورى الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية في لعبة تنس الطاولة بفوز مركز شباب كفر سعد البلد إدارة شباب كفر سعد بالمركز الأول .

أقيمت المباراة النهائية بمركز شباب شط الملح بإدارة شباب دمياط ، بحضور عبده الشعراوى وكيل الرياضة ومدير إدارة الرياضة ومسئولو دورى الأندية الصغيرة بإدارة الرياضة، وحصل مركز كفر سعد البلد علي كأس الدورى وشيك المركز الأول مقدم من الإدارة المركزية للتنمية الرياضية من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.