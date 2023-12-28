البعثة الأممية لحقوق الإنسان: سنقدم كل الأدلة لإثبات الانتهاكات الإسرائيلية للمحاكم الدولية

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن البعثة ستقدم كل الأدلة التي تثبت الانتهاكات الإسرائيلية للمحاكم الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب ووقف العدوان على قطاع غزة، فيما تم توثيق جميع الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتابع، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن "كل ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي لا يجب أن يمر مرور الكرام"، خاصة أن الاحتلال لم يعط اهتمامًا للقوانين والمواثيق الدولية، وما زلنا نواصل الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية.