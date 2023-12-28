بالفيديو.. مستشار رئيس الوزراء الأسبق: بعض التجار يستغلون الأزمة الحالية باحتكار الأسعار

قال الدكتور أحمد السمان مستشار رئيس الوزراء الأسبق، إن الدولة المصرية تعمل على توفير كل ما يلزم المواطن المصري، مشيرا إلى أن العالم أجمع يمر بظروف اقتصاديةصعية، ومصر جزء من العالم.



وأضاف خلال لقائه على قناة “صدى البلد”، أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للحد من تداعيات الآثار السلبية لهذه الأزمة، إلا أن الفترة المقبلة تتطلب مزيدا من المراقبة أكثر على الأسواق لمواجهة جشع التجار، والحفاظ على توافر السلع الاستراتيجية المهمة للمواطن.



وأشار إلى أن بعض التجار يستغلون الأزمة الحالية باحتكار الأسعار، موضحا أن الدولة مطالبة بالضرب بيد من حديد ضد هؤلاء، مؤكدا على أنه لابد من وجود مفهوم جديد للتعامل مع الأزمة الحالية.



وتابع أن هناك مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفترة السابقة، ولكنها غير كافية، مبينا أن الظروف الحالية تحتاج إلى إعادة النظر مرة أخري فى السياسات الخاصة بالسلع الاستراتيجية.