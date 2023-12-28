بالفيديو.. مقتل 40 شخصا في انفجار شاحنة صهريج في ليبيريا

عرضت فضائية “يورو نيوز”، اليوم الخميس، مقطع فيديو، يرصد انفجار شاحنة صهريج في ليبيريا.

لقي ما لا يقل عن 40 شخصاً حتفهم في انفجار شاحنة صهريج عقب تعرضها لحادث في وسط ليبيريا، حسبما أعلنت الشرطة الثلاثاء.

واندلعت النيران في الصهريج المحمّل بالبنزين بعد سقوطه في حفرة على أحد الطرق في توتوتا، على بعد 130 كيلومتراً من العاصمة منروفيا.

وقال الدكتور فرنسيس كاتي لقناة "سوبر بونغيز تي في" المحلية إنّه من الصعب تحديد عدد الضحايا، لأن بعضهم تحول إلى رماد، لكنه قدّر مقتل أكثر من 40 شخصاً في الحادث.

وأضاف لوكالة فرانس برس "لدينا فريق يتنقل من منزل إلى آخر للتحقق من المفقودين".



