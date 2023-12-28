اختل توازنها.. التصريح بدفن جثة سيدة سقطت من أعلى عقار بأوسيم

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة سيدة سقطت من أعلى عقار بمنطقة أوسيم، عقب مناظرة الجثة وورود تقرير من الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثمانها بأسباب الوفاة، كما كلفت المباحث بأجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وتبين من خلال التحقيقات وسؤال أهلية السيدة المتوفية، أنها كانت قريبة من حافة الشرفة بالطابق السابع، وقد اختل توازنها وانزلقت قدمها فلم تستطيع من خلالها التشبث بالحافة مما أدى إلى سقوطها، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

بالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل وسط بركة من الدماء وبعمل التحريات وسؤال أهلية المتوفاة أفادوا باختلال توازنها وسقوطها من الطابق السابع جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.