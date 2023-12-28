بالفيديو.. فيضانات تجتاح عدة مناطق في هولندا وألمانيا

عرضت فضائية “يورو نيوز”، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد تعرض مناطق واسعة في هولندا وجارتها الغربية ألمانيا إلى فيضانات وسيول عارمة إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت في وقت كانت فيه التربة مشبعة أصلا بالمياه.

بعد عواصف شتوية قوية جلبت معها أمطارا غزيرة، تتعرض مناطق واسعة في هولندا وألمانيا إلى ارتفاع كبير في منسوب المياه في الأنهار، مما تسبب في فيضانات عارمة غمرت مناطق واسعة من هولندا ومن شمال ووسط ألمانيا.

ففي هولندا، امتلأت أذرع نهر الراين المختلفة بالمياه، مما أدى إلى خروجها عن مساراتها، وبالأخص نهر آيسل بالقرب من مدينة ديفينتر في شرق وسط هولندا، حيث وضع عناصر الدفاع المدني بمساعدة متطوعين أكياس الرمل بالقرب في مناطق تدفق المياه في محاولة لمنع الفيضانات من الوصول إلى داخل المدينة. ومن المتوقع أن تصل الفيضانات نهار الخميس، 28 ديسمبر، إلى الذروة.