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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم عمارة سكنية في رام الله

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عمارة سكنية في حي الطيرة بمدينة رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطيرة وداهمت عمارة سكنية قرب مقر "وحدة الحراسات" واستجوبت قاطنيها دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة.

ومنذ قليل، دوت صفارات الإنذار في جنين تزامنًا مع اقتحام إسرائيلي موسع، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي الزبابدة وعرابة وقريتي زبدة وطورة، واستولت على ثلاث سيارات، في محافظة جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية طورة بمنطقة يعبد، وشنت حملة تفتيش، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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