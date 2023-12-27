ads
الخميس 28 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يلدغ مانشستر سيتي في الشوط الأول

مباراة مانشستر سيتي
مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاجئ فريق إيفرتون، ضيفه مانشستر سيتي في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب جوديسون بارك، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم التوفيز على السيتي بلدغة جاك هاريسون في الدقيقة 29 من صناعة زميله دوايت ماكنيل، لينتهي الشوط الأول بتقدم إيفرتون على مانشستر سيتي بنتيجة 1-0.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز السابع عشر وفي رصيده 16 نقطة.

وبدأ مانشستر سيتي، اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان أكي - مانويل أكانجي - جون ستونز - كايل والكر

خط الوسط: رودري - ماتيوس نونيز - برناردو سيلفا

وفي الهجوم: جاك جريليش - جوليان ألفاريز - فيل فودين.

أما إيفرتون دخل المباراة بتشكيل مكون من الأسماء التالية.

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: باترسون - تاركوفسكي - برانثويت - مايكوليتكو

خط الوسط: أندريه جوميز - أمادو أونانا - جايمس جارنير

وفي الهجوم: جاك هاريسون - نوربيرتو نيتو - دوايت ماكنيل.

إيفرتون مانشستر سيتى الدوري الإنجليزي مباراة مانشستر سيتي وايفرتون اخبار مانشستر سيتي