الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يلدغ مانشستر سيتي في الشوط الأول

فاجئ فريق إيفرتون، ضيفه مانشستر سيتي في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب جوديسون بارك، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم التوفيز على السيتي بلدغة جاك هاريسون في الدقيقة 29 من صناعة زميله دوايت ماكنيل، لينتهي الشوط الأول بتقدم إيفرتون على مانشستر سيتي بنتيجة 1-0.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز السابع عشر وفي رصيده 16 نقطة.

وبدأ مانشستر سيتي، اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان أكي - مانويل أكانجي - جون ستونز - كايل والكر

خط الوسط: رودري - ماتيوس نونيز - برناردو سيلفا

وفي الهجوم: جاك جريليش - جوليان ألفاريز - فيل فودين.

أما إيفرتون دخل المباراة بتشكيل مكون من الأسماء التالية.

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: باترسون - تاركوفسكي - برانثويت - مايكوليتكو

خط الوسط: أندريه جوميز - أمادو أونانا - جايمس جارنير

وفي الهجوم: جاك هاريسون - نوربيرتو نيتو - دوايت ماكنيل.