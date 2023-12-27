قرار قضائي بشأن التيك توكر كروان مشاكل

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس كروان مشاكل، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بنشر فيديوهات مخلة للآداب مع المذيعة المغمورة إنجي حمادة مع اجراء تحليل مخدرات للمتهم.



وكانت أجهزة الأمن نجحت فى القبض على البلوجر كروان مشاكل لاتهامه بنشر فيدوهات مخلة مع المذيعة أنجى حمادة

وقد امرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب للعرض اليوم لورد التحريات المباحث حول الواقعة التى صاحبها عدة بلاغات إلى النائب العام.

واتهمت البلاغات صاحب صفحة "كروان مشاكل" والمعروف أيضًا بـ الإعلامية أنجي حمادة، بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع الفيديوهات التي ينشرها "كروان مشاكل" على الصفحة التي تحمل اسمه على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروّج للرذيلة وتحرّض على الفسق والفجور.

وأقرت إنجي حمادة، بمزاولتها لنشاطها الإجرامي بهدف زيادة عدد المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما اعترفت بشراء أوقات إعلانية على بعض القنوات الفضائية لزيادة شهرتها وإخفاء نشاطها والقضايا السابقة المرتبطة.