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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الصحة: إعداد قائمة باحتياجات المستشفيات التي تستقبل الجرحى القادمين من غزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، السفير الياباني لدى مصر السيد "أوكا هيروشي"، ووفد وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، لبحث التعاون في تقديم الدعم الطبي  للأشقاء الفلسطينيين خلال الأحداث الراهنة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة احتياجات المنظومة الصحية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات الطبية للجرحى والمصابين والمرضى القادمين من قطاع غزة، حيث استعرض الوزير وضع المنظومة الصحية في مصر حاليا خاصة في محافظة شمال سيناء والتي تعتبر الخط الأول لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين، وآلية الاستقبال والتعامل مع الحالات وتوزيعهم على المستشفيات حسب الخدمات المقدمة..

وأضاف "عبدالغفار" أن الجانبين اتفقا على إعداد قائمة بالاحتياجات اللازمة لدعم المستشفيات التي تستقبل الجرحى والمرضى القادمين من قطاع غزة لاستكمال علاجهم داخل مصر، حيث لفت الوزير إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لإدخال تلك المساعدات التي تساهم في إنقاذ أرواح الأشقاء الفلسطينيين، على رأسها أدوات الجراحة والمفاصل الصناعية وزيادة أعداد الأسرة، وأجهزة الأشعة، والحضانات.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية.

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IMG-20231227-WA0037
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استكمال علاج الحكومة المصرية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور عمرو رشيد السفير الياباني المنظومة الصحية في مصر المنظومة الصحية خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان رئيس قطاع الطب العلاجي قطاع الطب العلاجي