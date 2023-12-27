بـ12 جنيها.. وزارة التموين تعلن أسعار السكر الحر والتمويني

كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة والأولى بالرعاية، وأسر الشهداء، وحاملي كارت الخدمات المتكاملة، وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، يحق لهم إضافة المواليد الجديدة على البطاقة التموينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة التموين حددت لقبول طلب إضافة المواليد على البطاقات التموينية لبعض المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية، الشروط التالية: «أن لا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم إلى البطاقة التموينية عن 4 سنوات، وأن يكون الحد الأقصى للمستفيدين على البطاقة التموينية بعد الإضافات 4 أفراد، ولا يحق للبطاقة التموينية المتضمنة 4 أفراد إضافة المواليد».

وبشأن سعر السكر، تابع: كيلو السكر يُصرف على البطاقات بسعر 12.60 جنيه، وزجاجة الزيت عبوة 800جم بـ30 جنيهًا، مؤكدًا أن لكل مواطن على بطاقة الدعم 1 كيلو سكر وزجاجة زيت بحد أقصى 6 كيلو سكر مدعم و4 زجاجات زيت أيضًا.

واختتم المتحدث الرسمى للوزارة بتأكيد استمرار صرف 2 كيلو سكر حر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو، و1 كيلو سكر للبطاقة التي تشتمل على ٣ أفراد فأقل.



