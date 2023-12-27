غدا.. الزمالك يستأنف تدريباته بعد الراحة أسبوع

يستأنف فريق الكرة بالزمالك، غدا الخميس، تدريباته على ملعب النادي في ميت عقبة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين مدة 7 أيام، بقرار من المدرب معتمد جمال.

ويستعد الفارس الأبيض للمشاركة في دورتين وديتين بالإمارات، الأولى، في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير المقبل بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

والثانية، هي بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

يتصدر فريق الكرة الأول بالزمالك مجموعته الثانية في كأس الكونفيدرالية الأفريقية برصيد 10 نقاط بعد خوض 4 مباريات، وضمن التأهل رسميا لربع نهائي البطولة.

ويقود الزمالك حاليا معتمد جمال كمدرب مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد خلال الفترة القليلة المقبلة .