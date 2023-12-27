إحالة مسئول مكتب الصحة وأطباء مركز طبي بالعبور للتحقيق

أجرى الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة مرور مسائية، اليوم الأربعاء، على المركز الطبي الترفيهي بالعبور، وأثناء المرور تأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، كما تفقد سير العمل داخل العيادات المسائية "الأطفال، العلاج الطبيعي، الباطنة، الجلدية والطوارئ".

ولاحظ "الجزار" خلال جولته عدم وجود مسئول مكتب الصحة، وبعض أطباء العلاج الطبيعي على رأس العمل، وجرى إحالتهم للتحقيق العاجل، مؤكدًا أنه لا مساس بخدمات مكتب الصحة، وأنه غير مسموح بغلق مكتب الصحة بأي حال من الأحوال.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الانضباط الإداري، والتسجيل بدفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالنوباتجيات، مشيرًا إلى ضرورة الاصلاح الفوري للأعطال والصيانة الدوري لكل الأجهزة.

واستمع وكيل الوزارة لرأي أحد المرضى المترددين على عيادة الجلدية، والعلاج الطبيعي، وعن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة بالمركز.

يذكر أن العبور تضم 20 عيادة مسائية في مختلف التخصصات وبلغ عدد المترددين عليهم 1045 مريضًا خلال الشهر الماضي.