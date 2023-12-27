الكرملين: أذربيجان وأرمينيا تتحركان نحو وضع اللمسات النهائية على معاهدة السلام

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية"الكرملين" دميتري بيسكوف، أن أذربيجان وأرمينيا تتحركان نحو وضع اللمسات النهائية على معاهدة السلام بين البلدين، معربا عن الأمل في أن تبرماها في أقرب وقت ممكن.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: " إن البلدين يتحركان نحو وضع اللمسات النهائية على العمل لعقد معاهدة السلام، ونحن نأمل أن يحدث هذا في أقرب وقت ممكن".

وأضاف بيسكوف:" نحن، مع الجميع، ننتظر عندما يتم الانتهاء من هذا العمل، والأمر الرئيسي هنا أننا نرى وجود إرادة سياسية لدى باكو ويريفان لإنجاز هذا العمل"، مشيرا إلى أن إبرام معاهدة سلام سيكون مفيدًا للبلدين وللاستقرار والسلام في المنطقة بأكملها.