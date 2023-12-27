برلمانية: استكمال الحوار الوطني تأكيدا على رغبة الدولة في تعزيز مناخ الإصلاح السياسي

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن استئناف جلسات الحوار الوطني من جديد بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي تأكيدا على إيمان الرئيس بفكرة الحوار وأهمية استمراره في بلورة الكثير من الأفكار والأطروحات في شكل مخرجات وتوصيات لمواجهة كثير من المشكلات التي تواجه الشعب المصري في حياته اليومية.

وأشارت النائبة ميرال الهريدي، في بيان لها، إلى أن التوصيات التي صدرت في المرحلة الأولى للحوار أظهرت الجهود التي بذلتها الأحزاب وكافة الأطراف التي شاركت في جلسات الحوار، من أجل توحيد الرؤى وتفعيل مبدأ العمل المشترك في إطار بناء الجمهورية الجديدة ووضع حلول فعالة قابلة للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع في كثير من القضايا الشائكة.

وأكدت عضو مجلس النواب أن الحوار نجح في اختراق كثير من الملفات والقضايا التي عانت كثير من العقبات والعراقيل، التي كانت تقف حائل أمام المواطن بل والدولة أيضا لايجاد حلول لها، لافتة الي أن المشاركون في الحوار خلال مناقشاتهم طيلة الشهور الماضية كانوا حريصين على فتح كل ملف من الملفات التي تم إدراكها سواء في المحور السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي وفتح حوار مجتمعي سياسي متعمق حولها أسفر عن كثير من الأفكار ووجهات النظر التي قدمت من خلالها توصيات فعالة يمكن أن تحد من المشكلات المترامية أبرزها المناقشات الدسمة التي شملتها جلسات مناقشة قانون الأحزاب السياسية، والمحليات، والوصاية على المال.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني فكرة آمن بها الجميع من أجل العبور بسفينة الوطن لحياة سليمة في مصر، محرزة كثير من الإنجازات نحو تحقيق إصلاح جاد في العديد من الملفات قادر على مواجهة التحديات الراهنة.