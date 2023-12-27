محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الخطة الاستثمارية

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2023/2024 ، للوقوف على نسب الإنجاز وما تم اتخاذه من إجراءات لنهو المشروعات وفق البرنامج الزمنى المقرر ، جاء ذلك بحضور نائب المحافظ و سكرتير عام المحافظة ، المستشار الهندسى ، مدير عام الإدارة الإستراتيجية بالديوان العام ، وعدد من الشركات المنفذة.

وقد تم استعراض موقف عدد من مشروعات الخطة الجديدة ذات النفع العام التي تساهم بدورها فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة ، منها قطاع الرصف وتحسين البيئة ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات النظافة ، وتم مناقشة أعمال رصف 9 شوارع بطول 10كم بقويسنا بنسبة تزيد عن 50%، وكذا أعمال رصف 3 شوارع بالباجور بطول 5كم بنسبة تنفيذ 65% ، فضلا عن رصف مدخل مدينة الباجور والنصب التذكاري للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تضمن اللقاء مناقشة مستجدات قطاع مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات النظافة حيث تم توريد 3 سيارات برج كهرباء ومهمات ومعدات إنارة و3 سيارات شفط مياة ومعدة كنس وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالي للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، أكد محافظ المنوفية حرص على المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات الخطة الإستثمارية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات وتذليل معوقات التنفيذ للإنتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة كافة المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية الجديدة بمختلف القطاعات المتنوعة، والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقاً للصالح العام.