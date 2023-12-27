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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد حفل تكريم الطلاب المتفوقين

جانب من فعاليات الحفل
جانب من فعاليات الحفل
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 شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقات بمدرسة طه حسين الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء 
جاء ذلك بحضور الشيخ سليمان أبو بريك نائبا عن رئيس مجلس أمناء طور سيناء عضو مجلس الأمناء الإدارة، وسامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية والشيخ إبراهيم أحمد وكيل مديرية الأوقاف بجنوب سيناء عضو مجلس أمناء الإدارة و أحمد غيث مدير إدارة طور سيناء، و أحمد سليم عضو كجلس أمناء الإدارة و إبراهيم نايل عضو مجلس أمناء الإدارة، والدكتور محمود عبد البديع عضو مجلس أمناء الإدارة ومعلمات ومعلمي المدرسة وسحر الدسوقي مدير المدرسة.
بدأ الحفل بالوقوف للسلام الوطني ثم تحية وكيل الوزارة والضيوف ثم  بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم ثم فقرة" إيد لوحدها متسقفش " للصف الأول الابتدائي ثم استعراض " في حب مصر " بلغة الإشارة " ثم كلمة رئيس مجلس الأمناء الإدارة ألقاها الشيخ سليمان أبوبريك نائبا عن رئيس المجلس أشاد فيها بجهود وكيل الوزارة لخدمة العلمية التعليمية بالمحافظة، كما أثنى على دور المعلم ودوره في تنشئة الأجيال ، وأشاد الشيخ أبو بريك براعي العلمية التعليمية محافظ جنوب سيناء كما ثمن جهود هيئة التدريس وإدارة المدرسة.

 بعد ذلك  ألقى الشيخ رفيق الشناوي مدير الدعوة وولي أمر كلمة أشاد فيها بوكيل الوزارة ودور المعلم وقيمته في الكتاب والسنة ثم ألقى وكيل الوزارة كلمة في ختام الحفل 
وألقى وكيل الوزارة كلمة رحب فيها بضيوف المدرسة كل باسمه موجها الشكر لدعمهم وتطرق وكيل الوزارة لجهود ودعم القيادة السياسية للتعليم بدءا من رئيس الجمهورية وحتى محافظ جنوب سيناء مشيدا بجهوده المبذولة كما أعرب وكيل الوزارة عن سعادته بمشاركة الزملاء هذه اللحظات إيمانا بدورهم الخالد ورسالتهم السامية مثمنا تلك الجهود الشريفة لتنشئة جيل واعد يلقى عليه أمانة المسؤولية في الغد كما أشاد وكيل الوزارة بإدارة المدرسة وحكمتها وإخلاص العامين بها متمنيا لهم التوفيق وبذل المزيد لخدمة وصالح أبنائنا وبناتنا .
كما جدد وكيل الوزارة الشكر لضيوف المنصة ومجلس الأمناء على مستوى المديرية والإدارة والمدارس على جهودهم المبذولة ودعمهم للتعليم مؤكدا الثمار الإيجابية لهذا التعاون 
ثم قام وكيل الوزارة وضيوف بتكريم سحر الدسوقي مديرة المدرسة لجهودها المبذولة بالمدرسة كما كرم طلاب وطالبات الصفوف الدراسية لتفوقهم وتميزهم.

جاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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حفل تكريم المتفوقين مدرسة طه حسين الابتدائية إدارة طور سيناء التعليمية محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم - جنوب سيناء