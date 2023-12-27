مجلس جامعة بني سويف: انتهاء جميع الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي

أعلن مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم، بجلسته رقم 228، الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، والتي ستنطلق مع بداية يناير القادم وتستمر حتى الرابع والعشرين من يناير2024 ، حيث تم مراعاة مواعيد الامتحانات خلال إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية خلال تلك الفترة. جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأكد رئيس الجامعة جاهزية كافة القاعات والمدرجات والمعامل الإلكترونية، حيث وجه عمداء الكليات بضرورة إعلان جداول الامتحانات للطلاب ومواعيدها، وأماكنها، مطالباً بضرورة تواجد إدارة كل كلية على مدار الأسبوع خلال فترة عقد الامتحانات لحل أي مشكلة تقابل الطلاب من خلال جدول يجري وضعه، والالتزام به، وضرورة تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، وقيام كل عميد بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكلية.

وأشار الدكتور منصور إلي تواجد أطقم طبية من الأطباء والتمريض داخل الكليات مزودة بكافة الإسعافات الطبية، وسيارات إسعاف داخل مجمعات الجامعة بغرب وشرق النيل لنقل الحالات الطارئة إلى مستشفيات جامعة بنى سويف.