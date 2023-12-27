جامعة المنيا: افتتاحات جديدة وأحداث مهمة الأسبوع المقبل

أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، خلال اجتماع مجلس الجامعة على استضافة الجامعة ثلاثة أحداث مهمة خلال الأسبوع القادم منها استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، واحتفالية توقيع بروتوكولات تدشين تحالفات أقليم شمال الصعيد، وافتتاحات رسمية للموقع العام للجامعة الذي يمثل هويتها الثقافية والتاريخية، ومبني كلية دار العلوم الجديد بالجانب التعليمي، ومستشفى الأطفال، وتفقد وحدة طب وجراحة العيون تمهيدا لمضاعفة ادوارن وتحويله لمستشفى لرمد من 4 طوابق، بالإضافة إلى الافتتاح التجريبي للمستشفى الثلاثي، وتفقد مستشفى الأورام والعلاج الإشعاعي بالجانب الطبي، مشيرًا إلى انعقاد مؤتمر البورصة المصرية علي هامش الزيارة يحاضرها رئيس البورصة المصرية.

وخلال انعقاد المجلس قدم رئيس الجامعة التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا المولى عز وجل، أن يديم على مصرنا الحبيبة روح الترابط والمحبة بين جموع الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه، وموجهًا إلى أن تراعى جداول الامتحانات توقف أعمالها خلال الاحتفال بعيد الميلاد.

كما وجه الدكتور فرحات إلى تعظيم الاستفادة من المؤتمرات العلمية المنعقدة داخل الكليات نظراً لأهميتها في إحداث حراك علمي وتبادل الخبرات العلمية بين صغار الباحثين والأساتذة المتخصصين في كافة التخصصات العلمية، وإعداد تقرير سنوي يعرض على مجلس الجامعة لنشاط المؤتمرات بالكليات.