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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم القاهرة: بث مراجعات الشهادة الإعدادية لمساعدة أولياء الأمور

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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قال أيمن موسى ، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ، اليوم الأربعاء ، إن البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية، يأتي بغرض التخفيف من على كاهل أولياء الأمور.

واضاف أن مساعدة أولياء الأمور والطلاب، من شأنه خلق جيل قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل  

واعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول مواعيد البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية، وذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية.

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