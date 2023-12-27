خلال عام 2023.. تمويل 9 آلاف مشروع صغير بقنا

قال عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إنه خلال الفترة من يناير وحتي نهاية نوفمبر الجارى تم تمويل 9212 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة ، بإجمالى مبلغ 245 مليونا و769 ألفا و668 جنيها من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وأضاف عبدالباقي، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 385 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 93 مليونا و245 ألفا و63 جنيها، وفرت 1132 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 8827 مشروعا بتمويل قدره 152 مليونا و524 ألفا و605 جنيهات، وفرت 10924فرصة عمل لابناء محافظة قنا .

وأشار عبدالباقي، إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أولوية خاصة لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج ، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة