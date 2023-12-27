تصدير خام الكلينكر والملح وتفريغ فحم بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم الأربعاء، استمرار شحن خام الكلينكر والملح وتفريغ فحم بميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار إلى أنه استقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة MAROUDIO القادمة من دمياط لشحن 55 ألف طن من خام الكلينكر إلى السنغال، كما استقبل الميناء السفينة GWMATHILDE القادمة من الهند وذلك لشحن 42750 ألف طن من خام الكلينكر إلى غينيا حيث تعتبر الدول الأفريقية المستورد الأول لخام الكلينكر من ميناء شرق بورسعيد، كما استقبل الميناء السفينة LADY KHADIJA القادمة من دمياط وذلك لشحن 7300 طن ملح إلى سلوفينيا.

كما انتهى الميناء من تفريغ السفينة ELENA القادمة من أسبانيا وذلك لتفريغ 22800 طن من الفحم بنظام السحب المباشر، حيث يستخدم كوقود بديل فى صناعة الأسمنت ، مع إتخاذ إدارة الميناء اتباع وتطبيق إجراءات السلامة البيئية لمعايير جودة الهواء.

وتتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.