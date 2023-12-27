محافظ القليوبية يرفع حالة الطوارئ لتأمين الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع، رؤساء المراكز والمدن والأحياء للتأكيد على رفع درجة الاستعدادات القصوى وتأمين المنشآت ودور العبادة تزامنا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة وعيد الشرطة، وتكثيف أعمال تقليم الأشجار بمحيط الكنائس والمنشآت العامة والأهداف الحيوية التي تعوق كشافات الإضاءة العامة، ورفع أي مخلفات تنتج عن أعمال التقليم وكذا زيادة الإضاءة وعمل الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة وتغيير اللمبات غير المضاءة، ورفع درجات الإستعداد والإهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين أيام الاحتفال بالأعياد، وتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع غرفة الطوارئ والعمليات بالمحافظة بشكل فوري.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع الأمن والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية والتنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة تواجد النوبتجيات خلال الأعياد ولزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات، والتنسيق مع جميع مديري الإدارات الخدمية بالمدن والأحياء لرفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام الأعياد للعمل على حل أي مشاكل طارئة.

كما وجه المحافظ عدد من التوجيهات العامة من بينها توجيه رئيس مدينة الخصوص بضرورة التنسيق مع مدير الإسعاف بالقليوبية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة تشغيل نقطة الإسعاف لخدمة أهالي مدينة الخصوص، وتوجيه السيد مدير مديرية التموين بالتأكيد على مراجعة توافر السلع الأساسية ومراجعة أسعارها باستمرار بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة داخل المحافظة، ومتابعة إقامة وتنفيذ الشوادر ومنافذ البيع داخل المراكز والمدن والأحياء والمراقبة المستمرة للتأكد من وفرة المعروض من كافة السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات التموينية وضمان وصولها إلى مستحقيها بالأوزان والجودة المطلوبة، والتأكيد على توفير إسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكافة أنواعها بالتنسيق مع الجهات المختصة لسد احتياجات المواطنين، وتكثيف الحملات وضبط الأسعار على السلع الغذائية وخاصة (الأرز، والزيت، والسكر ... إلخ) والعمل على توفير اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة بمنافذ التوزيع ( منافذ توزيع القوات المسلحة - أمان التابعة لوزارة الداخلية - المنافذ المتنقلة المرخصة من وزارة الزراعة .... إلخ).

كما شدد المحافظ على سرعة التنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمتابعة وتواجد النوبتجيات خلال أعياد الميلاد وزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات، ومتابعة إجراءات توافر الأدوية والأمصال الخاصة بمرض الأنفلونزا.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراعاة تغطية السيارات المحملة بالقمامة منعا لوقوع المخلفات أثناء النقل إلى المحطات الوسيطة والمدافن الصحية الآمنة ، والاهتمام بشكاوى المواطنين الورقية أو التي ترد على الواتس والقادمة من ( صوتك مسموع) من وزارة التنمية المحلية ومن بوابة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء ومن المراكز التكنولوجية أو من أي مواطن، وحلها خلال ٤٨ ساعة على الأكثر والمتابعة المستمرة للإلتزام بترشيد إستهلاك الكهرباء.

وتابع المحافظ توجيهاته بالتجهيز والاستعداد للبدء في تلقي طلبات التصالح بمناسبة صدور القانون الجديد للتصالحات والتشديد على منع أي مخالفات بناء أو تعديات جديدة، وعدم إتاحة الفرصة لوجود أي تلاعب للإستفادة من القانون الجديد والتأكيد على التصدي الفوري لأي محاولة للبناء المخالفة أثناء فترة الأعياد والعطلات الرسمية في مهدها، مع اعتبار ذلك مسئولية شخصية لرئيس الوحدة المحلية ونوابه عن أي تعديات والتي سيتم رصد وقوعها أثناء فترة الإجازات.

و وافق المحافظ على عدد من قررات التخصيص من بينها الطلب المقدم من شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بتعديل تخصيص قطعة أرض مساحتها 1440م2 بسعر المثل لإقامة مبنى شبكات للمرج والخانكة ليكون التسعير على أساس أنها أرض يقام عليها مبنى خدمي لتقديم خدمة عامة لجمهور المشتركين ، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 150 م2 بعزبة الأهالي بالقناطر الخيرية لإقامة مكتب بريد عليها.

وتابع المحافظ توجيهاته بالاجتماع حيث بحث مع الأجهزة التنفيذية موقف المعدات الميكانيكية المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل جميع الصيانات اللازمة في المعدات الهندسية والإغاثية؛ لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال وكفاءة عالية في الميدان.

كما وجه مسئولي الحملات الميكانيكية بمراجعة كل المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربيات كسح ولوادر للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال لإدارة الأعمال بكفاءة في الميدان ووقت الحاجة، والعمل على تحديث السيارات بصفة مستمرة، لتكون مستعدة لأي طوارئ بالمحافظة، بالإضافة إلى عمل الصيانة اللازمة وفقاً للإمكانيات المتاحة بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بكفاءة عالية وبشكل فعال.

وأكد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بضرورة الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية، ومجابهة جميع التعديات لكونها خط أحمر، وإزالتها على الفور حتى سطح الأرض وتنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها وحقها في غذاء سليم، لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف المهم.

كما تناول المحافظ خلال الاجتماع موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب إنجازهم من سداد رسوم التعاقد ونسب المحافظة من تحرير العقود للمواطنين، حيث وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت واسترداد حقوق الدولة من خلال تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.