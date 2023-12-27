أستاذ تخطيط عمراني: الدولة وضعت خطة لإزالة جميع المناطق العشوائية منذ 2014

قال الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إن الدولة وضعت على مدار السنوات الأخيرة الماضية، خطة لإزالة جميع المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة، وكانت البداية فى عام 2014 بتوفير جميع الخدمات الناقصة وجميع الشبكات المرفقية الضرورية للحياة.

وأضاف "حسانين"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن من ضمن المبادرات التي عملت عليها الدولة ما يتعلق بإصلاح ما هو قائم من إسكان ليتناسب مع حياة الفرد وتوفير حياة كريمة داخل هذا المأوى، موضحًا أن العشوائيات كانت مستفحلة، ولم تستطع الدولة حلها، ولكن اليوم تم توفير أساليب لإدارة هذا الملف وإتاحة مجموعة من الخيارات.

ولفت سعيد حسانين إلى أن الدولة تدخلت فى المناطق غير الآمنة، وخاصة المناطق ذات القيمة واستغلالها وبيعها لإسكان متوسط أو فاخر، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا وخطة للدولة للسيطرة على التكاليف.