برلمانية: التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تهدف الحفاظ على البيئة

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتقليل الاعتماد على المشتقات البترولية.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز ويتم إنتاج الغاز الطبيعي داخل مصر اما البنزين يتم استيراده من الخارج.

وأكدت عضو مجلس النواب، على ضرورة إطلاق حملات توعية حول مزايا تحويل السيارات بالغاز الطبيعي لتشجيع المواطنين علي تحويل سياراتهم فضلا عن التعاون مع القطاع الخاص في التوسيع افتتاح المزيد من محطات الغاز الطبيعي.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى ضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع المهم بشكل كبير، من خلال منح تقسيطات للمواطنين على التحويل والتوسع في افتتاح محطات تمويل الغاز الطبيعي للتسهيل عليهم.

ويشار إلى أن تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه بالمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود، وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، مؤكدًا ضرورة التوسع في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يعظم العوائد الاقتصادية والبيئية، وكذا ضرورة التنسيق المستمر بما يحقق مستهدفات تلك المبادرة، في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة البيئية.