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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة ناحل عوز بغلاف غزة

مستعمرة
مستعمرة
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بسماع صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة ناحل عوز بغلاف غزة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي واصل عدوانه على قطاع غزة خلال فترات الليل.

وأشارت "القاهرة الإخبارية" إلى أن الاحتلال نفَّذ أحزمة نارية عنيفة في منطقة جباليا البلد، ومحيطها شمال قطاع غزة، كما قام بقصف عنيف هز مدينة رفح الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال قصف مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة ما أسفر عن سقوط عديد من الشهداء والمصابين.

على صعيد آخر، وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود الكبيرة التي قام بها لمحاولة وقف الإبادة الجماعية التي تحدث على أيدى قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

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