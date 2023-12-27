نشاط كبير في حركة الملاحة بميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

تشهد حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا كبيرا خلال الـ 48 ساعة الماضية، وذلك عن طريق دخول وخروج 89 سفينة في 48 ساعة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 40 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 3400 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 44.6 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بميناءي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 135 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.