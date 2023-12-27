معسكر العاصمة الإدارية يجهز المنتخب الأولمبي لدورة دبي الودية

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، العاشر من شهر يناير المقبل موعدا لمعسكر الفريق، استعدادا للسفر إلى الإمارات يوم 15 يناير للمشاركة في دورة دبي الدولية الودية، ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في "أولمبياد باريس 2024" المقرر إقامتها الصيف المقبل.

ويشارك خلال البطولة التي ينظمها الاتحاد الإماراتي في يناير المقبل ثلاثة منتخبات بجانب منتخب مصر الأولمبي وهي منتخبات الإمارات والسعودية وقطر.

وقال محمود حرب، المدير الإداري للمنتخب الأولمبي، إن معسكر المنتخب الأولمبي فى القاهرة سيكون بالعاصمة الإدارية لمدة 5 أيام بناء على رغبة ميكالي الذى يرى فى العاصمة الإدارية أجواء مثالية ومتكاملة فى ظل الاهتمام الكبير من الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة، وهو ما لمسه الجهاز الفني فى معسكره الأخير الذي كان ناجحا على كل الأصعدة.