أوكرانيا تعلن إسقاط 32 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، اعتراض 32 طائرة دون طيار هجومية من بين 46 أطلقتها روسيا باتجاه واحد خلال الساعات الماضية.

وذكر بيان للهيئة نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أنه "في الليل، هاجم الروس أوكرانيا مرة أخرى، وأطلقوا 46 طائرة بدون طيار من نوع شاهد-136/131، ودمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 32 طائرة بدون طيار هجومية".

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية، عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "تيليجرام"، أن معظم الطائرات المسيرة التي لم يتم إسقاطها ضربت مناطق خطوط الجبهة في شرق وغرب أوكرانيا، ولا سيما منطقة خيرسون.

تجدر الإشارة إلى أنه في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، تم إطلاق إنذار بغارة جوية في مناطق أوديسا وخميلنيتسكي وخيرسون وميكوليف، حيث حذرت القوات الجوية السكان من تهديد الطائرات بدون طيار، وحثت الناس على التوجه إلى الملاجئ.

وأفادت إدارة لوهانسك العسكرية الإقليمية اليوم الأربعاء بأنه بعد التدخل الروسي واسع النطاق لمنطقة لوهانسك، تم تدمير أكثر من 26 ألف هكتار من الغابات بقيمة تزيد على 180 مليار هريفنيا بما يعادل 4 مليارات و793 مليونا و241 ألف دولار أمريكي.

ونقلت "يوكرينفورم" عن بيان للإدارة أن "الأضرار التي لحقت بغاباتنا آخذة في التزايد. وفقًا للتقديرات الأولية، دمرت المدفعية الروسية وطائراتها وقاذفات الصواريخ المتعددة أكثر من 26000 هكتار من الغابات في منطقة لوهانسك، ويبلغ إجمالي الأضرار الناجمة عن تلوث الهواء بالفعل 180 مليار هريفنيا".

وقالت ناتاليا رومانينكو، رئيسة اللجنة ونائبة رئيس مدينة لوهانسك، إن "الحقائق المسجلة لجرائم روسيا ستضاف إلى القائمة العامة للأضرار الناجمة عن تصرفاتها وستستخدم لإعداد دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية".. على حد تعبيرها.

