"فتاة مشردة وعلاقة آثمة".. المتهمة بقتل سمسار عقارات بالمرج تمثل الجريمة

انتقل فريق من النيابة العامة، لمسرح واقعة قتل سمسار عقارات خنقاً على يد سيدة أربعينية في منطقة المرج، ومثلت المتهمة الجريمة أمام النيابة العامة ورجال المعمل الجنائي وسط حراسة أمنية مشددة، وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشف تحريات المباحث في واقعة قيام فتاة بشنق مسن أثناء ممارستهما الرذيلة داخل شقة بمنطقة المرج، أن الجريمة تم ارتكابها بدافع السرقة.

وأكدت التحريات أن المتهمة شنقت الضحية بطرحة، كما قامت بسرقة هاتفه المحمول ومبلغ ألف جنيه.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من شاب بعثوره على جثة والده مشنوقا داخل شقته، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال مباحث القسم وعثر على جثة مسن يبلغ من العمر 78 عاما، وعلى رقبته طرحة وداخل فمه قطعة قماش، كما عثر بحوزة المجني عليه على أقراص تستخدم كمنشطات جنسية.

بعمل التحريات تبين أن المجنى عليه لديه علاقات نسائية متعددة وأحضر فتاة مشردة ليمارس معها الرذيلة وبعدما خلع جزءا من ملابسه انقضت عليه الفتاة وشنقته بطرحة كانت ترتديها، ثم وضعت قطعة قماش بفمه ولاذت بالفرار.

وألقت أجهزة الأمن القبض علي الفتاة، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة التى رصدت تحركات المجنى عليه حتى وفاته، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.