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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة يلوم باتشيكو بعد تجاوزه في حق الإعلام

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن المؤتمرات الصحفية يتم تنظيمها بعد المباريات لمساعدة الرأي العام ووسائل الإعلام، وتم إصدار العقوبات بشكل فوري، وسوف يتم معاقبة أي مدرب يتجاوز في حق الإعلام، وكان من الأفضل على جايمي باتشيكو عدم الرد على السؤال وعدم التجاوز في حق الصحفي.

وقال “حسين” في تصريحات صحفية: "ندرك مدى معاناة الأهلي من الإجهاد وضغط البطولات، ووضعنا أجندة المواعيد منذ فترة طويلة من 25-29 ديسمبر الجاري، وبعد الاجتماع مع مجلس أبو ظبي كان لديهم ارتباطات أخرى تخص مواجهة السوبر الإماراتي وماراثون الشيخ زايد الذي سيقام في القاهرة، وكنا نريد تحديد مواعيد للبطولة في أكتوبر أو نوفمبر، لكن ارتباطات الأهلي الكثيرة حالت دون ذلك، وكان الموعد الوحيد قبل أمم إفريقيا خلال شهر ديسمبر وكان من الصعب تأجيل أي مباريات للأهلي في البطولة".

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