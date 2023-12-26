رونالدو الأسطوري يتربع على عرش هدافي العالم في 2023

في إنجاز تاريخي جديد، توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، بلقب هداف العالم في 2023، بعد تسجيله هدفين في شباك الاتحاد خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في القمة المؤجلة من الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري السعودي.

سجل رونالدو، صاحب الـ38 عام، هدفه الأول في المباراة في الدقيقة 19، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 68، ليرفع رصيده إلى 53 هدفا في عام 2023، بفارق هدف عن كل من الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ، والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

جاء تتويج رونالدو باللقب بعد صراع شرس مع هاري كين ومبابي، حيث كان الثلاثة متساوين برصيد 52 هدفا قبل مباراة رونالدو أمام الاتحاد.

ويعتبر رونالدو أول لاعب في التاريخ يفوز بلقب هداف العالم 7 مرات، حيث سبق له الفوز باللقب في أعوام 2008، 2013، 2014، 2015، 2018، و2022.

وساهمت أهداف رونالدو في فوز النصر على الاتحاد بنتيجة 5-2، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة في المركز السادس.

