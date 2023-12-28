الليلة.. الأهلي يتحدى فيوتشر على لقب السوبر المصري بأبو ظبي

يدخل فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى السابعة مساء اليوم الخميس، اختبارًا صعبًا حينما يواجه مودرن فيوتشر على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، فى إطار منافسات الدور النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للموسم الجاري، التي تستضيفها الإمارات فى نسختها الأولى بالنظام الجديد، وتشهد مشاركة 4 أندية لأول مرة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين الماضي على ستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية لمواجهة فيوتشر.

ويدخل المارد الأحمر مباراة نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتتسم لقاءات الأهلي مع مودرن فيوتشر بالقوة والندية بين الفريقين بعدما التقيا في 4 مباريات سابقة جميعها في مسابقة الدوري المصري، ونجح الأهلي في تحقيق فوز وحيد بينما حسم التعادل 3 مباريات سابقة.

أول مواجهة بين الفريقين في الجولة السابعة من موسم 2021-2022، وانتهت المباراة بين الفريقين بهدف لمثله بعد تقدم محمد شريف للأهلي قبل أن يتعادل كريم نيدفيد لصالح سيراميكا كليوباترا.

في لقاء الدور الثاني من الدوري، فاز الأهلي على سيراميكا بأربعة أهداف دون رد، سجل محمد مجدى أفشة هدفين، وعلي معلول من ضربة جزاء وأحمد عبد القادر.

وفي الموسم الماضي تعادل الفريقان بهدف لمثله في لقاء الجولة السابعة، بعد تقدم حسين الشحات بالهدف الأول لصالح الأهلي وتعادل عبد الكبير الوادي لصالح مودرن فيوتشر في مباراة شهدت إهدار محمد مجدى أفشة ضربة جزاء في الدقيقة 95، قبل أن يتعادل الفريقان سلبيًا في لقاء الجولة 24 من الموسم الماضي.

وتلقى الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، صدمة قبل نهائي السوبر المصري، أمام مودرن فيوتشر، المقرر مساء الخميس بالإمارات، وذلك بعدما أثبتت نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها محمد الشناوي، حارس المرمى، إصابته بشد في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال مشاركته أمام سيراميكا في السوبر، وسيغيب عن مواجهة اليوم.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 17 مباراة في بطولة كأس السوبر المصري، حيث نجح في تحقيق الفوز في 13 مباراة، وتلقى الخسارة أربع مرات.

ويأمل كولر في تحقيق أول انتصاراته على :فيوتشر إف سي" في مباراة نهائي كأس السوبر المصري وذلك بعد أن خاض مباراتين أمام فيوتشر في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي وانتهوا بالتعادل حيث انتهى لقاء الدور الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 والدور الثاني بالتعادل السلبى بدون أهداف.