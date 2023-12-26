الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتقدم على بيرنلي في الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول الإنجليزي على مضيفه بيرنلي، بهدف نظيف، خلال مجريات الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "تيرف مور" في إطار منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح داروين نونيز أهداف اللقاء مبكرا لصالح الريدز في الدقيقة السادسة بعدما سدد كرة قوية أسفل يسار مرمى بيرنلي عقب تلقيه تمريرة من كودي جاكبو.

شهد الشوط تألق الدولي المصري محمد صلاح الذي أطلق تسديدات قوية على مرمى الخصم وكاد يحرز هدفا في نهاية الشوط بعدما أطلق تسديدة قوية جاءت في العارضة.

بدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز- فيرجيل فان دايك- كوانساه- ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ- هارفي إليوت- واتارو إندو.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو- داروين نونيز.

يحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يأتي بيرنلي في المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.