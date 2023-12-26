آية عبدالله تحيي حفلين في رأس السنة 2024

تحيى المطربة آية عبدالله حفلين بمناسبة رأس السنة؛ حيث تقدم الحفل الأول بمدينة نصر، ويشاركها الحفل الفنان مدحت صالح، والفنان حميد الشاعري، والفنان رضا البحراوي، والفنان مسلم، والفنانة دينا.

الحفل الثانى لآية عبد الله في رأس السنة بمنطقة كورنيش النيل، ويشاركها الحفل الفنان إيهاب توفيق والفنانة بوسي والفنان محمود الليثي والفنانة دينا.

يذكر أن أحدث أعمال آية عبدالله أغنية مصيبة، وهي من كلمات أحمد كدواني، ألحان إسلام فتحي، توزيع إكرامي عبده.

يقول مطلع الأغنية: "أبيعك إيه يا متنيل مفيش فيك ميزه بلا خيبة يا عيني عليه ده متخيل في حد بيشتري مصيبه..".