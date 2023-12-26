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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك 2005 يهزم إنبي في بطولة الجمهورية

الزمالك 2005
الزمالك 2005
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فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005، على إنبي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير بالجولة السابعة عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز أهداف الزمالك كل من السيد أسامة، ويوسف أحمد حسن، ومحمود الحصري.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً فنياً مميزاً خلال أحداث المباراة على مدار الشوطين، ونجحوا في صنع فرص عديدة استطاعوا خلالها تسجيل ثلاثة أهداف، بخلاف إهدار بعضها ، و لعب الفريق الأبيض بعشرة لاعبين خلال الشوط الثاني بعد طرد أحد لاعبي الفريق.

ويقود فريق 2005 كل من، محمد عبدالله مديراَ فنياً، ومحروس السيد ومحمود نبيل محمود مدربين مساعدين، ومحمد عبدالجواد مدرباً لحراس المرمى، وخالد عمران إدارياً، وياسين السيد الإصابات والتأهيل، ومحمد سيد مسؤولاً للمهمات.

الزمالك إنبى بطولة الجمهورية أيمن مصطفى