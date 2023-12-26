موازنة النواب: 7 اجتماعات في الأسبوع الأول من 2024 لمناقشة الحساب الختامي

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة أمامها أسبوع حافل من الاجتماعات الهامة التي تصل إلى سبعة اجتماعات خلال الأسبوع القادم.



وأضاف أن الاجتماعين الأول والثاني ينعقدا يوم الثلاثاء الموافق 2/1/2024 لمناقشة توصيات اللجنة عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2021/2022 وكذلك استعراض النتائج الاجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 واهم الملاحظات.



كما يتناول الاجتماعان استعراض النتائج الاجمالية المجمعة للحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023 .



وأشار سالم إلى أن الاجتماعين الثالث والرابع والمزمع انعقادهما يوم الأربعاء الموافق 3/1/2024 سوف يخصصان لاستعراض التنفيذ الفعلي للخطة الاستثمارية للموازنة العامة للدولة واهم الملاحظات للسنة المالية 2022/2023، وكذلك استعراض التنفيذ لفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 واهم الاستفسارات- نشاط وحدة التنمية المستدامة – وحدة التخطيط الاستراتيجي.

أما الاجتماعات الخامس والسادس والسابع وموعدهما يوم الخميس الموافق 4/1/2024 وذلك لاستعراض نتائج المصالح الايرادية للسنة المالية 2022/2023 مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية – قطاع التمويل بوزارة المالية.