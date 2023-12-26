الاتحاد المصري لكرة السلة: هدفنا التتويج بلقب البطولة العربية.. ونطالب الجمهور بمؤازرة المنتخب

تحدث أيمن علي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ورئيس بعثة منتخب مصر في البطولة العربية، عن آخر الاستعدادات الخاصة باللاعبين قبل انطلاق منافسات البطولة اليوم الثلاثاء والتي تستمر حتى 3 يناير المقبل.

وقال أيمن علي: “نرحب بجميع الوفود العربية على بلدهم الثاني مصر، ونتمنى أن تخرج البطولة بشكل جيد ومميز، وأن يقدم جميع المنتخبات مستويات عالية، ويتوج المنتخب المصري باللقب“.

وأضاف: “هناك العديد من البطولات سيشارك بها المنتخب المصري خلال عام 2024، وكل البطولات والمباريات التي شارك بها تعد إعداد جيد قبل هذه البطولات“.

وتابع: “خاض المنتخب المصري معسكرًا مغلقًا منذ يوم 14 ديسمبر بمشاركة 21 لاعب واستقر الجهاز الفني على 14 لاعب في القائمة النهائية للبطولة، كما أن جميع المنتخبات المشاركة على مستوى عالي كثيرًا ومن أفضل المنتخبات العربية“.

وأكد: “عمرو الجندي من اللاعبين المميزين كثيرًا في مصر فهو قائد المنتخب الوطني وتواجده مع الفريق يحدث فارق كبير، ونحتاج إلى مشاركته في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 وجميع البطولات“.

واختتم رئيس بعثة المنتخب حديثه قائلًا: “نتمنى تواجد الجمهور المصري بسعة صالة المباراة من أجل مؤازرة ودعم المنتخب لكي يحقق اللقب“.