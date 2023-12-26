غلق وتشميع 6 محلات تجارية بالدقي استجابة لشكاوى المواطنين

شن «حى الدقي » بالجيزة ، حملة إشغالات مكبرة برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، والمقدم محمود العجيزي رئيس مكتب شرطة مرافق الدقي، ومباحث المرافق، استجابة لشكاوى المواطنين ، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء أحمد راشد بسرعة التعامل مع الشكاوي الواردة وعدم السماح بتعدي المنشأت التجارية والمقاهي على الطريق العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت الحملة غلق وتشميع عدد 6محلات تجاريه وكافيهات مخالفه بشارع ايران لتكرار أشغال الطريق العام رغم إنذارهم اكتر من مره والإصرار علي الاستمرار في المخالفه وتم تحرير محاضر اشغال للمخالفين.

وحيث جه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهى والباعة الجائلين ، وشملت الحمله عدد من الشوارع" شارع ايران ، شارع الموسيقار علي اسماعيل ، ميدان المساحه " كما تم رفع كافه اشغالات الباعه الجائلين والاكشاك ، وتم ايداع المضبوط في مخازن الحي، وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة الدورية للموقع محل الشكوي لضمان عدم عودة الإشغالات.