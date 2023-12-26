معبر رفح يستقبل 20 جريحا فلسطينيا.. وطائرة مساعدات قطرية تصل إلى مطار العريش

استقبل معبر رفح البري اليوم الثلاثاء 20 جريحا فلسطينيا من قطاع غزة و18 مرافقا من ذويهم عبر معبر رفح البري وتم توجيه الجرحي للعلاج بمستشفى العريش العام وعدد آخر من الجرحى تم توجيههم إلى المستشفى الإيطالي العائم بميناء العريش البحري.

استقبل مطار العريش الدولي اليوم الثلاثاء طائرة مساعدات قطرية تحمل مساعدات فلسطينية لقطاع غزة كما استقبل مطار العريش خلال 24 ساعة الماضية 7 طائرات للمساعدات الفلسطينية وأن هناك ثلاثة طائرات مساعدات فلسطينية من قطر تحمل قرابة 70 طنا من الأدوية والمساعدات الغذائية والاغاثية، وطائرة من بلجيكا تحمل 46 طنا من المواد الطبية والغذائية، وطائرة من فرنسا تحمل 6 أطنان من الأدوية، وطائرة من العراق تحمل 13 طنا من الأغذية، وطائرة من الإمارات تحمل 10 أطنًان من الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية والمواد الإغاثية.

كما أن اجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي حتى اليوم بلغت 332 طائرة حملت على متنها أكثر من 1000 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية المتنوعة.

وتجري فرق الهلال الأحمر عمليات تفريغ المساعدات ونقلها إلى مركز الخدمات اللوجستية في العريش تمهيدًا لنقلها إلى ميناء رفح البري تباعا.

قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الاحمر بشمال سيناء أن حركة العبور اليوم الاثنين عبر معبر رفح البري شهدت استقبال 12 جريح فلسطيني و 10 مرافقين من ذويهم وتم توجيههم حال وصولهم للجانب المصري الي مستشفي العرش العام للعلاج كما تم ادخال 8 سيارات اسعاف لقطاع غزة معونه كما تم ادخال 76 شاحنة مساعدات فلسطينية لقطاع غزة عبر معبر رفح عقب انهاء اجراءات تفتيشها بمعبر كرم أبو سالم كما تم ارسال 100 شاحنة اليوم لمعبر العوجا تمهيدا لأدخالهم لقطاع غزة كما تم ادخال 4 شاحنات وقود وغاز طهي طعام .