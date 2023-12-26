وزيرا التنمية المحلية والزراعة يتفقدان مصنع إنتاج الأعلاف جنوب بورسعيد

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقهما اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مصنع إنتاج الأعلاف جنوب بورسعيد، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيد النصر بالذكرى 67 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد على العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.

وعرض مسؤولو المصنع على وزيري التنمية المحلية والزراعة إمكانيات المصنع الذي ينتج الأعلاف اللازمة التي تعمل على زيادة الثروة الحيوانية، ودعم قطاع إنتاج الألبان، من خلال إنتاج أعلاف توفر الاحتياجات الغذائية بتكلفة إنتاجية منخفضة.

ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد أن المحافظة شهدت كيانات صناعية جديدة ساهمت في دعم السوق المحلي، وتنوع الصناعات التي توفر الآلاف من فرص العمل.

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