برلماني: تطوير منطقة شق الثعبان يستهدف جعل مصر رائدة في صناعة الرخام والجرانيت

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الحكومة إلى تطوير منطقة شق الثعبان تعكس اهتمام الدولة بتطوير كافة الصناعات المختلفة وجعل مصر رائدة في صناعة الرخام والجرانيت، علاوة على توفير فرص عمل للشباب

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تولي اهتمام كبير بملف الصناعة وتطوير كافة الصناعات لتحويل مصر إلى دولة صناعية مصدرة وليس مستوردة في كافة المجالات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لأول مرة منذ سنوات طويلة تحظى منطقة شق الثعبان باهتمام القيادة السياسية وجاء ذلك في إطار اهتمام الرئيس بتطوير الصناعة لدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد النائب نادر الخبيري، أن تطوير صناعة الجرانيت والرخام سيسهم في تحسين جودة إنتاج الرخام والجرانيت وتوفير فائض للتصدير وجعل مصر رائدة في صناعة الرخام والجرانيت.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تمتلك الكثير من الثروات الطبيعية مثل الرمال البيضاء والسوداء مما يستوجب استغلال هذه الثروات في الصناعات المفيدة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب.

يشار إلى أن وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، وذلك بحضور كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، في إطار استهداف الدولة لتحويلها إلى منطقة واعدة في مجال تصدير الرخام والجرانيت، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.