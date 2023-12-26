بالفيديو.. هالة رستم: أسمع الراديو منذ الطفولة.. وكنت أول صوت في إذاعة الأغاني

قالت الإذاعية هالة رستم، إنها مازالت تعشق الراديو ومازالت تستمع إلى برامجه، مضيفة: " أضع الراديو في الاستقبال وعندما أدخل المطبخ لا أشغله لأن الجيران يقومون بتشغيله، وعندما أركب السيارة أسمع الراديو، كما لاحظت بأن هناك محلات كبيرة تستخدم الراديو، ولا جدال أن الناس تستمع إلى إذاعة القرآن الكريم طوال العام، كما أن نسبة الاستماع إلى إذاعة الشباب والرياضة كبيرة في توقيتات المباريات".

وأضافت "هالة" في حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: "أسمع الراديو منذ الطفولة وكنت أحرص على الاستماع إلى أبلة فضيلة، والراديو كانت مرتبطة بكل بيت مصري، والأفلام في الماضي كانت تبدأ بصوت إيناس جوهر".

وتابعت، أن إذاعات الأغاني يتم الاستماع إليها طوال اليوم نهارا وليلا، وكنت أول صوت إذاعي في إذاعة الأغاني، لأن موعد انطلاقها كان في 16 يونيو، وبالصدفة هذا التاريخ هو عيد ميلادي، وكان إكرام شعبان الإذاعي اللامع بإذاعة الشرق الأوسط سيفتتح الإذاعة فطلبت منه الظهور معه ووافق وكان لي أن أكون أول صوت إذاعي في هذه الإذاعة.