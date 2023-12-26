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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عنصر إجرامى بمطروح بحوزته كمية من المواد والأقراص المخدرة

ضبط عنصر إجرامى بمطروح
ضبط عنصر إجرامى بمطروح بحوزته كمية من المواد والأقراص المخدر
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 رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة المتنوعة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام- 11 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول"- مبلغ مالى "متحصلات نشاطه") وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,600,000 جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مكافحة المخدرات بمطروح