ضمن مشروعات حياة كريمة.. محافظ قنا يتفقد الوحدة البيطرية بقرية المنيرة الحديثة

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، الوحدة البيطرية بقرية المنيرة الحديثة التابعة لمركز قنا، والتي تم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، والمهندس كمال محمود وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بقنا وشاذلي البرنس نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

ومن جانبه، قال عمر عبدالباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن الوحدة البيطرية بقرية المنيرة الحديثة من المشروعات الخدمية والتنموية المتعثرة منذ عام 2014 وتم العمل على سرعة تطويرها لما لها من أهمية في خدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.

وأضاف عبدالباقي، أن الوحدة البيطرية شهدت تنفيذ أعمال تجديد، على مساحة 500 متر مسطح، والمبانى على مساحة 150 مترا، لتقديم الخدمات البيطرية بأسعار اقتصادية لخدمة صغار المربين والأهالى، كما يتوافر بها جميع التحصينات ضد الأمراض الوبائية واللقاحات اللازمة مجانا، على نفقة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية، بالإضافة لخدمات التلقيح الصناعى والتوعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوانات وكيفية الوقاية منها.

IMG-20231226-WA0004

IMG-20231226-WA0005

IMG-20231226-WA0006