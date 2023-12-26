الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية واعتدال درجات الحرارة خلال الفترة الحالية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استقرارا فى الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، متابعة ان درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبري تسجل ما بين الـ22 والـ23 درجة مئوية خلال فترة النهار، اليوم الثلاثاء.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر فضائية “مصر الأولي”، أن درجات الحرارة تعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، لافتة إلى أن الطقس معتدل تماما فى معظم محافظات الجمهورية نهارا، وفور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل تبدأ درجات الحرارة الانخفاض، ويكون ملحوظا ساعات الليل المتأخرة، حيث تكون الأجواء باردة.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة خلال الفترات المتأخرة والصباح الباكر، حيث يجب توخي الحذر عند قيادة السيارات.