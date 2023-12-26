اليوم.. شبورة كثيفة صباحا على الطرق السريعة وطقس معتدل نهارا بارد ليلا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الثلاثاء شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى علي فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 23 والصغرى 9، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمى 13 درجة .