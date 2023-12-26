السلطات الألمانية تجلي منطقة فيندهاوزن بسبب خطر الفيضانات

أشارت تقديرات هيئة الأرصاد الجوية في ألمانيا إلى استمرار ارتفاع خطر وقوع فيضانات في أجزاء مختلفة من البلاد، نظرا لاستمرار هطول الأمطار وتشبع التربة بالمياه.

وواصلت الهيئة التحذير من استمرار هطول الأمطار في العديد من المناطق بالبلاد.

وأثر الفيضان بقوة على منطقة فيندهاوزن شمال ولاية تورينجن حيث تفاقمت حالة الفيضان هناك، لدرجة استلزمت الإجلاء الكامل لسكان المنطقة البالغ عددهم قرابة 500 شخص في أول أيام عيد الميلاد.

من جانبه، كتب رئيس حكومة ولاية تورينجن، بودو راميلوف، الذي توجه إلى المنطقة للاطلاع على طبيعة الوضع، على منصة إكس:" آمل أن يتمكن كل المتضررين من الفيضان من العودة قريبا إلى منازلهم".

غير أنه لا يزال من غير المؤكد بعد متى يمكن للناس العودة بالفعل إلى منازلهم حيث يتوقع عمدة المنطقة استمرار الفيضان هناك لعدة أيام ووصف الوضع هناك بأنه يشبه "حمام استحمام وصل إلى حد الامتلاء".

وتم إجلاء السكان منذ ظهر امس باستخدام جرافات ومركبات الحماية من الكوارث حيث تم نقلهم إلى نقاط تجمع، ومن هناك تم نقلهم على متن حافلات إلى صالة للألعاب الرياضية في منطقة هرينجن، وأقام العديد من هؤلاء لدى ذويهم في هرينجن.

وكانت الهيئة الأرصاد أصدرت في وقت سابق من اليوم عدة تحذيرات من الطقس القاسي اليوم خلال عيد الميلاد.

وحذرت الهيئة من استمرار خطر الفيضانات في العديد من الجداول والأنهار في ألمانيا. وأصدرت الوكالة الاتحادية الألمانية للشؤون البحرية والمسح البحري أيضا تحذيرات من هبوب العواصف اليوم في منطقتي "فيزر" و"إلبه" وساحل بحر الشمال.

ووفقا للتنبؤات، فإنه من المتوقع أن تشهد معظم أنحاء البلاد تقلبات للطقس مع هطول الأمطار وهبوب الرياح.

وسيكون الطقس ممطرا بشكل خاص في غرب وجنوب شرق البلاد، مع توقع هطول أمطار متواصلة في المناطق الغربية والشمالية الغربية للعديد من السلاسل الجبلية المنخفضة.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، من المتوقع أن تتراجع الرياح خلال النهار، ومع ذلك، لا يزال من الممكن حدوث هبوب عاصفة في المناطق الجبلية المرتفعة، مع احتمال حدوث هبوب عاصفة شديدة أو هبوب رياح بقوة الإعصار على قمم الجبال.

ومن المتوقع أيضا حدوث فترات جافة ومشمسة في الجنوب والشمال والشمال الشرقي، وبعد منتصف ليل الإثنين، من المقرر أن يصبح النصف الشمالي من البلاد عاصفا وممطرا مرة أخرى، أما جنوب نهر الماين، فمن المتوقع أن يظل جافا بشكل رئيسي.

ووفقا للتوقعات، سيكون الجو غائما إلى غائم جدا في "يوم الصناديق" (بوكسينج داي)، وفي الصباح لا يزال من المتوقع هطول الأمطار على وسط البلاد، والتي ستنحسر مع استمرار النهار.

وفي فترة ما بعد الظهر، قد يستمر هطول الأمطار في الشمال، لكن الطقس سيكون جافا إلى حد كبير في الجنوب.