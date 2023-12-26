تسريب غاز.. الاستعلام عن صحة 4 سيدات أصبن بحالة اختناق بإمبابة

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ٤ سيدات أصبن بحالة اختناق جراء تسريب غاز بشارع حسانين شاكر بإمبابة، تمهيدا لسؤالهم عن ملابسات الحادث، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، ومعرفة أسباب حدوث تسرب الغاز بالشارع.

اسنشقو غاز

وتبين من خلال التحريات أنه أثناء تواجد السيدات الأربعة وهم "سناء.ا" ٥٨ سنة وابنتيها "حنان.ع" ٣٩ سنة و"حاسنة.ع" ٣٦ سنة وفتاه أخري تدعي"اسماء.ع" ٢٤ سنة، بالشارع اصيبن بحالة اختناق نتيجة استنشاقهم لغاز تسرب بالشارع، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كانت مباحث قسم شرطة إمبابة تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بحدوث تسريب بشارع حسانين شاكر.

وعلى الفور دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري مدعوما بسيارتي إطفاء.

تبين بالفحص حدوث تسريب غاز بشارع حسانين شاكر، مما أسفر عن حالتي اختناق نقلتا إلى مستشفى إمبابة التحرير للعلاج